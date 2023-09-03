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Gaziantep FK-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama...

Gaziantep FK-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Spor ekranına çıkan tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu, Cimbom'un kazandığı penaltı hakkında flaş yorumlarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçları oynanmaya başlarken Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kerem Aktürkoğlu hızı kesmedi ve 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 2. yarıda ataklarını daha da sıklaştıran Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'un asistinde Mauro Icardi'yle golü buldu ve durum 2-0'a geldi. 

Dakikalar 71'i gösterirken Mauro Icardi takımına penaltı kazandırdı ve vuruşunu gole çevirerek durumu 3-0'a getirdi. 

Skora rağmen etkili oyununa devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada golü buldu. Ancak pozisyonun öncesinde yapılan faulden dolayı gol kararı iptal edildi ve Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, 1 maç eksiğiyle 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve puanını 7'ye çıkararak 2. sıraya yükseldi.

(Görüntü BeıN SPORTS'tan alınmıştır.)

Erman Toroğlu penaltı verilen pozisyonu değerlendirdi

Karşılaşma sonrası A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun sözleri...

"Icardi topla rakip arasına giriyor. Yandan girdiği için defans oyuncusu Icardi'yi göremeyip hamleyi ona yapıyor. Penaltı doğru karar."

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