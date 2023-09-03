Adalet Bakanı açıkladı! 9 yeni adliye ve 2 adli tıp binası yapılacak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 yeni adliye ve 2 Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapım ihalelerinin, 1 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhtelif il ve ilçelerde 9 yeni adliye binası ile 2 Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapım ihalelerinin, gelecek bir ay içerisinde düzenleneceğini bildirerek, "Deprem bölgemiz başta olmak üzere, değişik il ve ilçelerimizde proje çalışmaları devam eden yeni adliye binalarımızın yapım ihalelerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Tunç'un açıklamasına göre, ihale tarihleri belli olan adliye ve Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları şunlar:

"Muğla Yatağan Adalet Binası 14 Eylül, İzmir Kemalpaşa Adalet Binası 15 Eylül, Mardin Midyat Adalet Binası 15 Eylül, Trabzon Akçaabat Adalet Binası 18 Eylül, Mardin Adalet Binası 21 Eylül, Balıkesir Burhaniye Adalet Binası 21 Eylül, Konya Akşehir Adalet Binası 22 Eylül, Şanlıurfa Ek Adalet Binası 25 Eylül, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı 26 Eylül, Malatya Adalet Binası 29 Eylül, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı 3 Ekim."