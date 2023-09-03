BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL

Arnavutköy'de tırın çarptığı otomobil bariyerlere saplandı! 1'i bebek 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de tırın çarptığı otomobil bariyerlere saplandı! 1'i bebek 4 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan tırın arkadan çarptığı otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Adem T. kontrolündeki 34 AES 13 plakalı otomobil ile Selami Ç. kontrolündeki 59 AFZ 245 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil, savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan biri bebek 4 yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!
Pendik'te yolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil takla attı!
Eski kocası dehşet saçtı markete kaçarak canını kurtardı
Eski kocası dehşet saçtı markete kaçarak canını kurtardı
Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararıyla ilgili flaş gelişme
Kerkük'teki ordu binasının KDP'ye verilmesi kararıyla ilgili flaş gelişme
Memur ve memur emeklilerinin zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Memur ve memur emeklilerinin zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de genel müdür maaşları belli oldu
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de genel müdür maaşları belli oldu
Lazio, bu sezonki ilk galibiyetini son şampiyon Napoli'yi yenerek aldı
Lazio, bu sezonki ilk galibiyetini son şampiyon Napoli'yi yenerek aldı
Kılıçdaroğlu'na hain, kanı bozuk diyen kadına büyük ödül
Kılıçdaroğlu'na hain, kanı bozuk diyen kadına büyük ödül
Nijerya Devlet Başkanı, yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
Nijerya Devlet Başkanı, yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'ye ilerliyor!
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'ye ilerliyor!
Emre Belözoğlu: Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz
Emre Belözoğlu: Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz