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Kılıçdaroğlu'na hain, kanı bozuk diyen kadına büyük ödül

Kılıçdaroğlu'na hain, kanı bozuk diyen kadına büyük ödül

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan bir isim daha tartışma konusu oldu. "Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı belirtilen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, geçmişte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilere ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gelen tepkileri youtube kanalında değerlendirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli bir işi daha ortaya çıktı. Seçimden iki gün önce Perihan Mahpeyker Yaman adındaki kadını danışmanı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka'ya "Yok öyle bir danışman dedi. Eren Erdem de, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerine sadece iki gün kala, geçmişte kendisine "Hain, kanı bozuk, zavallı" diyen ve FETÖ'ye destek paylaşımlarıyla bilinen Perihan Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak belirlemişti. Kılıçdaroğlu'nun resmi evraktaki imzası ortaya çıktı. Peki kim bu Perihan Mahpeyker Yaman. 

Uğur Dündar tepki gösterdi: Bu kaçıncı danışman skandalı

CHP'de son olarak ortaya çıkan danışman krizi büyümeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan kişilerin partinin kurucu değerlerine dair yaptıkları hakaret dolu paylaşımlara bir tepki de gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Dündar yaşananlara dair "Bu kaçıncı danışman skandalı" ifadelerini kullandı.

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