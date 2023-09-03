BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  DÜNYA

Nijerya Devlet Başkanı, yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı

Nijerya Devlet Başkanı, yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yurt dışında görev yapan tüm büyükelçilerin geri çağırılması talimatını verdi.

Abone ol

Devlet Başkanı Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun BM daimi temsilcileri hariç tüm büyükelçilerin görev yerlerinden geri çağrılması talimatını verdiğini belirtti.

Bu direktifin, Nijerya Konsoloslukları ve Büyükelçiliklerinin dünya çapındaki mevcut durumunun dikkatli bir şekilde incelenmesinin bir devamı olduğuna işaret eden Ngelale, Tinubu'nun bundan böyle vatandaşlara, mukimlere ve muhtemel ziyaretçilere yönelik yurt dışı ve yurt içi hizmet sunumunda dünya standartlarında verimlilik ve kalitenin ön plana çıkmasını sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Ngelale, Tinibu'nun, Nijerya'nın New York ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerini, bu ay sonunda yapılacak BM Genel Kurulu göz önünde bulundurarak geri çağırmadan muaf tuttuğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi
Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'ye ilerliyor!
Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'ye ilerliyor!
Emre Belözoğlu: Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz
Emre Belözoğlu: Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz
Kına gecesinde gelin silahla yaralandı
Kına gecesinde gelin silahla yaralandı
Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok!
Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok!
Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü
Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü
Konyaspor deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti
Konyaspor deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti
Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi
Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi
Vali Yıldırım: Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te tamamlanacak
Vali Yıldırım: Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te tamamlanacak
Kayseri ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı
Kayseri ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecek
Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecek