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Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok!

Adaylığını açıklayan Tunç Soyer'e büyük şok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Gazeteci Bahar Feyzan Soyer'le ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Gazeteci Bahar Feyzan, TV100'de katıldığı programda, yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Feyzan, yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık açıklamasının partide rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti.

Feyzan, "Tunç Soyer’in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir." dedi.

Bahar Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP’de o yüzden CHP’nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer’in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İzmir için yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

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