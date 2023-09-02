Gaziantep FK - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.Abone ol
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep FK 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)
Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.
İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Gaziantep FK'nın ilk 11'i belli olmamıştır.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi