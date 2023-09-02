BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Gaziantep FK - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Gaziantep FK - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Abone ol

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Gaziantep FK'nın ilk 11'i belli olmamıştır.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe 8 eksikle Başkent deplasmanında
Fenerbahçe 8 eksikle Başkent deplasmanında
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Fulham'a fark attı
Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Manchester City, Fulham'a fark attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da konuştu: Bedava ev sözü verenler şehirlerimizin yolunu unuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da konuştu: Bedava ev sözü verenler şehirlerimizin yolunu unuttu
Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini bitiriyor
Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini bitiriyor
Acun Ilıcalı: Mesut Özil'i Pereira infaz etti
Acun Ilıcalı: Mesut Özil'i Pereira infaz etti
ABD ve Fransa savunma bakanları Nijer'i görüştü
ABD ve Fransa savunma bakanları Nijer'i görüştü
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
Karabük Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'e katıldı
Karabük Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'e katıldı
Sakarya'da sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı!
Sakarya'da sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürleri belli oldu!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürleri belli oldu!
"Melissa Vargas'a nazar değmesin" diye simit dağıtıldı!
"Melissa Vargas'a nazar değmesin" diye simit dağıtıldı!