Acun Ilıcalı: Mesut Özil'i Pereira infaz etti

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'Icardi mi, Dzeko mu?' sorusuna da cevap verdi.

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Ünlü televizyoncu ve spor adamı Acun Ilıcalı, Haber Global'ün sorularını yanıtladı. Ilıcalı, Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Avrupa'daki projelerinden Süper Lig değerlendirmesine kadar birçok konuda merak edilenlere tek tek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın cevaplarından satır başları şu şekilde:

Ozan’ı isteyenler oldu. Değerli bir futbolcu, çok normal. Değerli kulüplerimizden teklifler geldi ama Ozan’ın kafası buradaki başarı hikayesinde. Türkiye’deki futbol çok değerli benim için. Bu futbolun aslında tam ortasındayım. Ama İngiltere’deki bir futbolcu için başka duygular da var. Ozan, Türkiye’yi yaşadı biraz da orayı yaşamak istiyor. Hocamızın da çok beğendiği oyuncu. 4 golle gol krallığına doğru da gidiyor.

"İlk kez bu kadar kaliteli kadrolar görüyorum"

Fenerbahçe’de Rebrov’un yedek olduğunu gördüm. Dünyada Shevchenko-Rebrov ikilisi en iyisi mi diye konuşulurken Rebrov Fenerbahçe’de oyuna giremiyordu. Fenerbahçe’nin böyle kadro zamanları da oldu. O kadro kalibresinde bir kadro oldu.

Hangisi daha iyi bilemeyiz. Hayretler içerisinde kaldığım oyuncular bu sene geldi, mutluyum. Galatasaray bir sene önce yapmıştı, bir kat daha üzerine çıktı. İki takımın şansını eşit görüyorum. Beşiktaş kadro olarak bir altta gözükse de futbolda iyi kadrolar kazanacak diye bir şey yok.

Icardi mi, Dzeko mu?

Icardi ve Dzeko'dan hangisi daha iyi? Onu zaman gösterecek. Hocalarla alakalı bir durum. Hocaların oynadığı sistemle alakalı. İkisi arasında bir tercih yapamam. İkisinin de kariyeri birbirine yakın, özellikle İtalya’da.

"Pereira, Mesut Özil'i infaz etti"

Çok basit anlatacağım. Tamamen kompleksli bir teknik direktörün, bir futbolcuya infazıdır Mesut Özil olayı. Pereira’yla ilgili yıllar önce röportajım var. İlk Fenerbahçe’den gönderildiğinde, bu hoca mı hoca değil demişimdir. O kadar o dönemde inancımı kaybetmişimdir. Aynı adam tekrar geldi maalesef. Kompleksli, gençleri çıkarıyorum havası yaratmaya çalışan, kendisini ön plana çıkaran, yıldızları değil gençleri çıkartıyorum demeye çalışan, yıldız düşmanı bir adam. Bundan sonraki kariyerinde de çok zorluklar yaşayacak. Bu tarz karakter problemi olan hocaların dünya futbolunda bir yere geldiğini görmedim. Bu adam Mesut Özil’le buluştu. Mesut Özil, son 9 maç Emreli dönemin hepsinde var.

Fenerbahçe aradaki puan farkını kapatıyor. Ondan sona kıl payı şampiyonluk kaçıyor. Mesut’la yeni sezona başlanıyor. Galatasaray deplasmanında Mesut ve İrfan maçı beraber kopardı. Frankfurt deplasmanında gol atıyor. Gaziantep’te atıyor. Sonra Mesut 2 hafta oynamıyor. Sonra bir daha oynamıyor. Dünyada bir kural vardır, yıldız futbolcu alıyorsan ya oynatırsın ya almazsın. Alex’i yedek bırakmaya kalktık, ertesi gün Türkiye’yi terk etti. Bazı oyuncular yedek kalmaz. Ronaldo’yu yedek bırakabildiler mi, dünya karıştı. Mesut Özil kariyer olarak dünyadaki aktif oyuncular içerisinde belki ilk 10’a girer. Ne oldu, bu adamı biz 5 dakika, 10 dakika oynattık, ertesi gün oynatmadık. Bütün sinir sistemini bozdu.