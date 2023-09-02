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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürleri belli oldu!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürleri belli oldu!

AVRUPA'da Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri açıklandı. Temsilcilerimizin hangi tarihte hangi takımlarla oynayacağı belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu. Galatasaray  Manchester United'la ilk maçını deplasmanda, Bayern Münih ile ise kendi evinde oynayacak. UEFA, iki turnuvanın da grup aşamalarındaki maçların tarihleri açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

20 EYLÜL ÇARŞAMBA - Galatasaray - F.C. Copenhagen
3 EKİM SALI - Manchester United - Galatasaray
24 EKİM SALI - Galatasaray - FC Bayern München
8 KASIM ÇARŞAMBA - FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA - Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK SALI - F.C. Copenhagen - Galatasaray

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi fikstürü

Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül’de evinde başlayayacak, 14 Aralık’ta yine evindeki maçla tamamlayacak.

21 EYLÜL PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Nordsjælland
5 EKİM PERŞEMBE - FC Spartak Trnava - Fenerbahçe
26 EKİM PERŞEMBE - Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945
9 KASIM PERŞEMBE - PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe
30 KASIM PERŞEMBE - FC Nordsjælland - Fenerbahçe
14 ARALIK PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Spartak Trnava

Beşiktaş'ın Konferans Ligi fikstürü

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek bir diğer temsilcimiz Beşiktaş’ın fikstürü de açıklandı. D Grubu’nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. 

21 EYLÜL PERŞEMBE - Club Brugge - Beşiktaş
5 EKİM PERŞEMBE - 18:45 Beşiktaş - FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE - FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE - Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE - Beşiktaş - Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE - FC Lugano - BEŞİKTAŞ

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