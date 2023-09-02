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Düğün yolundaki faciada ölen 6 kişinin kimliği belli oldu!

Düğün yolundaki faciada ölen 6 kişinin kimliği belli oldu!

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Karayolları'na ait kum yüklü tırın, düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Denizli’de Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde saat 03.50 sıralarında, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri kırdı ardından karşı şeride geçti.

İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidiyorlarmış

Tır, İzmir’den yola çıkan ve Kayseri’deki düğüne gidenleri taşıyan İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü ile birlikte 42 kişi yaralandı.

Ölenlerden biri polis memuru

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin polis memuru Birol Küçük, Engin Başal, Emel Özcan, Ümran Üzümcü, Ümran Yıldız ve Bahar Başal olduğu öğrenildi.

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