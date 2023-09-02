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Polisin 'dur' ikazına uymayan uyuşturucu satıcısı motosikletiyle kaçarken yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polisin 'dur' ikazına uymayan uyuşturucu satıcısı motosikletiyle kaçarken yakalandı!

Balıkesir Edremit'te plakası olmayan şüpheli bir motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ve motosikletlinin kovalamacasında motosiklet sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Sürücünün dur ikazına uymaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. D. S.(24) ve C. A. (24) isimli kişiler 331 sokak üzerinde durdurularak göz altına alındı.

İddiaya göre, kovalamaca sırasında arka yolcu koltuğunda oturan D. S. isimli kişinin elindeki çantayı bahçelik alana doğru attığı görülmesi üzerine bahse konu çanta ele geçirilerek yapılan incelemede; 2 parça halinde toplam 11.23 gram esrar maddesi olabileceğini tahmin edilen uyuşturucu ve 2 bin 190 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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