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Kur'an-ı Kerim saldırıları İsveç'e pahalıya mal oldu!

Kur'an-ı Kerim saldırıları İsveç'e pahalıya mal oldu!

İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının, 9 ayda devlete 2 milyon 200 bin krona (199 bin dolar) mal olduğu bildirildi.

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Devlet radyosu SR'nin haberinde, Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan ve Irak asıllı Salwan Momika'nın son 9 aydaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 2 milyon 200 bin kron çıktığı kaydedildi.

Haberde, Paludan ve Momika'nın provokasyonlarında fazladan polisin görevlendirilmesi nedeniyle maliyetin yüksek olduğu ve birçok polisin rutin görevlerinin de aksadığı belirtildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'ün çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise 3 Ağustos'ta Stockholm'ün Angbybadet sahilinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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