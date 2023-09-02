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Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi

Çanakkale Bayramiç'te kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü ile Çavuşlar köyü arasında meydana geldi. Evciler köyünden Çavuşlu köyüne seyir halinde olan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet nedeni belli olmayan bir şekilde şarampole yuvarlandı.

50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü Metin Ergin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücü Metin Ergin'in cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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