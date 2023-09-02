BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü

Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü

BiLECİK'in Osmaneli ilçesinde 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen mühendislik firması sahibi hayatını kaybetti.

Abone ol

İnşaatı devam eden okul binasının asansör boşluğundaki iskelede doğal gaz tesisatıyla ilgili çalışma yapan makine mühendisi Mümin Yılmaz (68) dördüncü kattan düştü. 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mühendislik firması sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cesedi, savcı ve emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser
İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!
İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!
9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? MEB takvimi 2023-2024
9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? MEB takvimi 2023-2024
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: En az 20 örgüt üyesi öldü!
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: En az 20 örgüt üyesi öldü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ı ziyaret edecek
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu devam ediyor!
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu devam ediyor!
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!
İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı!
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı!