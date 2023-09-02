Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü

BiLECİK'in Osmaneli ilçesinde 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen mühendislik firması sahibi hayatını kaybetti.Abone ol
İnşaatı devam eden okul binasının asansör boşluğundaki iskelede doğal gaz tesisatıyla ilgili çalışma yapan makine mühendisi Mümin Yılmaz (68) dördüncü kattan düştü. 15 metre yükseklikten düşen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mühendislik firması sahibi olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cesedi, savcı ve emniyet ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.