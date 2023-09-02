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Somali'de Eş-Şebab operasyonu: En az 20 örgüt üyesi öldü!

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: En az 20 örgüt üyesi öldü!

Somali'de ordu birlikleri tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'a yönelik Aşağı Şabel bölgesinde operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, örgüt üyelerine yönelik yürütülen planlı operasyonda en az 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

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