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Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!

Muğla Datça'da yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Datça açıklarında yelkenli tekne içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak teknede yapılan aramada 39 Irak, 6 İran ve 5 Filistin uyruklu toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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