BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü

Manisa Alaşehir'de yağan yağmur nedeniyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki uçurumdan düştü. Düşen minibüs uçurumdaki ağaçlara çarparak durdu.

Abone ol

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Kiraz yolu Avşar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. (77) idaresindeki 45 KA 4205 plakalı minibüs, yağış nedeniyle virajda kayarak uçuruma yuvarlanmaya başladı.

Uçurumun kenarında bulunan ağaca çarpan araç daha da derine düşmeden durabildi. Araç sürücüsü M.Ö., kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen çekiciyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü
İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri deneniyor!
İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri deneniyor!
Iğdır'da üretilen tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Iğdır'da üretilen tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor