Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki evinin penceresinden düşen öğretmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre öğretmen Songül Ü. (40), ikamet ettiği 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu görmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Songül Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Songül Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.