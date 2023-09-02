Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'kanı bozuk' ve 'hain' diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı kendine danışman olarak atadığı haberlerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yalanlamıştı. Ancak Yaman ortaya çıktı ve "Kılıçdaroğlu’na inandım, CHP’de bir nefer olarak çalışmak istedim. Yazmadığım ve sizleri derinden üzen tweetler için özür diliyorum” dedi.

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‘AKP’den Batman Belediye Başkanı aday adayı ve milletvekili aday adayı olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğu iddiasına Mahpeyker Yaman’dan ilk açıklama geldi. Böylece CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in bir yalanı daha kısa sürede elinde patladı.

CHP'de nefer olarak çalışmak istedim

Sosyal medya hesabında halen atama kararının fotoğrafı duran Mahpeyker Yaman "Kılıçdaroğlu’na inandım, CHP’de bir nefer olarak çalışmak istedim. Yazmadığım ve sizleri derinden üzen tweetler için özür diliyorum” dedi. Yaman danışman olarak atanıp atanmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Yaman’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Yaman sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'na danışman olduğu haberini de paylaşmış. O paylaşım hala duruyor...

“Özür dilerim"

Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum

Her şeyden önce benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum.

Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor. (İşim köylere elektrik bağlantıları olduğu için). Telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum. Ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum.

Evet doğrudur. Yıllarca AK Parti’yi destekledim. Çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım.

Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim. Ve onurla ziyaret etmişim. Ben sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir nefer olarak çalışmak istedim.

Bir altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar. Benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinizden özür diliyorum.

Saygılarımla“