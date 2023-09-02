BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye büyük zam! 2 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye büyük zam! 2 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından araç sahipleri otomobillerine LPG taktırmaya koştu. Ancak benzin ve motorinden sonra LPG'ye de büyük zam geliyor. İşte 2 Eylül 2023 Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Abone ol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorinin üst üste gelen zamlarla 40 liraya dayanmasının ardından araç sahipleri LPG taktırmaya başlamıştı. Ancak LPG'ye de büyük zam geliyor. 

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere şu anki değerlere göre 1.5 lira zam bekleniyor. Bu zamla birlikte LPG'nin güncel fiyatı 17,5 lirayı geçecek.

2 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 36,64 TL
Motorin: 37,76 TL
LPG: 15,90 TL

ANKARA
Benzin: 37,18 TL
Motorin: 38,45 TL
LPG: 16,15 TL

İZMİR
Benzin: 37,24 TL
Motorin: 38,40 TL
LPG: 16,02 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Evde saç boyayanlar dikkat! Alerjik reaksiyonlar sonunuz olabilir
Evde saç boyayanlar dikkat! Alerjik reaksiyonlar sonunuz olabilir
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor!
Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor!
Bursa'da seyir halindeki tır alev topuna döndü!
Bursa'da seyir halindeki tır alev topuna döndü!
Samsun'da kına gecesinde maganda kurşunu öldürdü!
Samsun'da kına gecesinde maganda kurşunu öldürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği
Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı
Denize uçan otomobildeki lise müdürü öldü, eşi yaralandı
Tartıştığı üvey kardeşinden intikam almak için benzin döküp evini yaktı!
Tartıştığı üvey kardeşinden intikam almak için benzin döküp evini yaktı!
İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
İstanbul Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
İzmit Körfezi'nde biyoçeşitlilik artacak!
İzmit Körfezi'nde biyoçeşitlilik artacak!
Yargıtay'dan işçilere grev kararı
Yargıtay'dan işçilere grev kararı