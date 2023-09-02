Benzin ve motorinden sonra LPG'ye büyük zam! 2 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından araç sahipleri otomobillerine LPG taktırmaya koştu. Ancak benzin ve motorinden sonra LPG'ye de büyük zam geliyor. İşte 2 Eylül 2023 Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorinin üst üste gelen zamlarla 40 liraya dayanmasının ardından araç sahipleri LPG taktırmaya başlamıştı. Ancak LPG'ye de büyük zam geliyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere şu anki değerlere göre 1.5 lira zam bekleniyor. Bu zamla birlikte LPG'nin güncel fiyatı 17,5 lirayı geçecek.

2 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,76 TL

LPG: 15,90 TL

ANKARA

Benzin: 37,18 TL

Motorin: 38,45 TL

LPG: 16,15 TL

İZMİR

Benzin: 37,24 TL

Motorin: 38,40 TL

LPG: 16,02 TL