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İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı.

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İstanbul Valiiği'nden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliğinin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.

Valiliğin, vatandaşları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak ünlü avukat Rezan Epözdemir dolandırıcıların hedefi olmuştu.

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