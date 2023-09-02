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Beşiktaş'ta sevgili kavgası kameralara yansıdı! Kız arkadaşının boğazını sıkan şahıs kendini yumrukladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta sevgili kavgası kameralara yansıdı! Kız arkadaşının boğazını sıkan şahıs kendini yumrukladı

İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında tartışmaya başlayan çiftin büyüyen kavgası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga esnasında kız arkadaşının boğazını sıkan şahıs sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve kız sokak arasında sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda arkadaşının boğazına yapıştı.

Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı. Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu. O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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