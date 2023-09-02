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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte kimlik kullanarak gizlenen firari FETÖ üyelerinin gaybubet evlerine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 8 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, gözaltına alınma durumu ve tutuklanma ihtimali olan bazı şüphelilerin gözaltına alınmasının veya tutuklanmasının önüne geçilmesi için tedbir uyguladıkları, bu sebeple firari olarak aranan şüphelilerin sahte kimlik kullandıkları, örgütle iltisaklı şüpheliler adına ev kiraladıkları ve bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettikleri tespit edildi.

8 şüpheli yakalandı

Firari şüphelilerin 'yok olma, bulunmama' anlamına gelen 'gaybubet' olarak adlandırdıkları evlerde ikamet ettiklerinin tespit edilmesi üzerine söz konusu evlere ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 9 şüpheliye yönelik 10 farklı adreste operasyon düzenlendi.

operasyon sonucu 7 şüpheli ile hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, düzenlenen operasyon sonucu 3201 dolar ile 19.700 lira para ele geçirildi. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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