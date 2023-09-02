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MKE Ankaragücü, Ankara'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak!

MKE Ankaragücü, Ankara'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Bu sezon ligde 2, Avrupa'da ise 6 maça çıkan ve hepsini kazanan Fenerbahçe ise Ankara'da da galip gelerek lider olarak İstanbul'a dönmek istiyor.

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