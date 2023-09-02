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Fenerbahçe kararını verdi! İşte 18 yaşındaki Bora Aydınlık'ın yeni takımı

Fenerbahçe kararını verdi! İşte 18 yaşındaki Bora Aydınlık'ın yeni takımı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladı.

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Fenerbahçe, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Bora Aydınlık'ı İngiliz ekiplerinden Hull City'ye kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere’nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

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