Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!

Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı

Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var