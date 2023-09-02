Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ismi son dönemde sık sık AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası AK Parti liderliği için geçiyor. Selçuk Bayraktar'a ilk kez "Siyasete girecek misiniz?" diye soruydu. Selçuk Bayraktar'ın verdiği cevap "girecek" dedirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "gerekirse" siyasete girebileceğinin sinyalini verdi. Ankara’da düzenlenen ilk TeknoFest’in açılış etkinliğinde Patronlar Dünyası’nın yayın yönetmeni Toygun Atilla’nın sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar'a, Türkiye’nin yanıtını merak ettiği “Politikaya girecek misiniz?” sorusu da yöneltildi.

Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

“Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diyen Bayraktar, siyasete girmeyi hiç hayal etmediğini belirten belirterek şöyle konuştu: “Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Teknofest’ten daha ufak bir etkinlikti. Pilot olma hayalim oldu, model uçaklarla tanıştım ufacık yaşta. Babam yurtdışında mühendislik yapmıştı… Sonrasında ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı."

Benim öyle bir hayalim yok ama...

‘Milli teknoloji hamlesi idealini’ gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bayraktar, bu mücadele hakkında “Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ama benim böyle bir hayalim yok” dedi.

'Gireceksiniz gibi anlaşılıyor' deyince...

Gazeteci Toygun Atilla, Bayraktar’a kurduğu son cümleyi hatırlatıp “Bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” gibi anlaşıldığını söyleyince Bayraktar, “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki” diye yanıt verdi.