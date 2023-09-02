BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  POLİTİKA

Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti

Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ismi son dönemde sık sık AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası AK Parti liderliği için geçiyor. Selçuk Bayraktar'a ilk kez "Siyasete girecek misiniz?" diye soruydu. Selçuk Bayraktar'ın verdiği cevap "girecek" dedirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "gerekirse" siyasete girebileceğinin sinyalini verdi.  Ankara’da düzenlenen ilk TeknoFest’in açılış etkinliğinde Patronlar Dünyası’nın yayın yönetmeni Toygun Atilla’nın sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar'a, Türkiye’nin yanıtını merak ettiği “Politikaya girecek misiniz?” sorusu da yöneltildi. 

Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

“Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diyen Bayraktar,  siyasete girmeyi hiç hayal etmediğini belirten belirterek şöyle konuştu: “Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Teknofest’ten daha ufak bir etkinlikti. Pilot olma hayalim oldu, model uçaklarla tanıştım ufacık yaşta. Babam yurtdışında mühendislik yapmıştı… Sonrasında ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı."

Benim öyle bir hayalim yok ama...

‘Milli teknoloji hamlesi idealini’ gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bayraktar, bu mücadele hakkında “Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ama benim böyle bir hayalim yok” dedi.

'Gireceksiniz gibi anlaşılıyor' deyince...

Gazeteci Toygun Atilla, Bayraktar’a kurduğu son cümleyi hatırlatıp “Bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” gibi anlaşıldığını söyleyince Bayraktar, “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki” diye yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var
Rizespor, Karagümrük engelini de kayıpsız geçti
Rizespor, Karagümrük engelini de kayıpsız geçti
Batshuayi transferi son anda gerçekleşmedi
Batshuayi transferi son anda gerçekleşmedi
Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı
Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı
New York'ta bir ilk: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta bir ilk: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Adalet Bakanı Tunç arabulucuk başvuru sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç arabulucuk başvuru sayısını açıkladı
Antalya'da 14 araç tünelde zincirleme kaza yaptı
Antalya'da 14 araç tünelde zincirleme kaza yaptı
Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı