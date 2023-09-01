Antalya'da 14 araç tünelde zincirleme kaza yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tünelde meydana gelen, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.Abone ol
Kemer'den Antalya istikametindeki Orhan Büyükalp Tüneli'nde bilinmeyen bir nedenle kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
14 aracın karıştığı trafik kazasıda 1 kişi yaralandı, maddi hasar oluştu.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, hasar alan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Kemer'den Antalya istikameti yönündeki yolda uzun araç kuyruğu oluştu.