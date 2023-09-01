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Liverpool, Salah için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

Liverpool, Salah için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Al-Ittihad'in Mohamed Salah için yaptığı 175 milyon Euro'luk transfer teklifini reddetti.

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Suudi Arabistan ekipleri Mısırlı yıldız Mohamed Salah için girişimlerini sürdürüyor.

Liverpool menajeri Klopp'un geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen Al-Ittihad, astronomik bir teklifle Liverpool'un kapısını çaldı.

Liverpool 175 milyon euro'yu geri çevirdi

ESPN'in haberine göre Al-Ittihad, Mohamed Salah için Liverpool'a bonuslarla birlikte 175 milyon Euro teklif etti. İngiliz devi ise bu çılgın rakamı hiç düşünmeden reddetti.

Liverpool cephesinde Mohamed Salah konusu kapanırken, kulüp içinden bir kaynağın ESPN'e "Oyuncu satılık değil" açıklaması yaptığı haber detayında yer aldı.

Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed Salah, bu sezon çıktığı 3 maçta skora 1 gol, 2 asistle etki etti.

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