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İşte bu besinler kilo verirken yağ yakmanıza yardımcı oluyor!

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı desteklemenin önemli bir yolu olarak kabul edilir. Bu yaşam tarzının temel taşlarından biri, vücut yağını kontrol etmeye yardımcı olan doğal besinlerin düzenli olarak tüketilmesidir. Uzm. Dyt. Aslıhan Altuntaş, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında yağ yakmaya yardımcı olan besinleri tek tek sıraladı.

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Birçok farklı sebze ve meyve içerisinde sağlıklı yağ depoları vardır. Bu doğrultuda sağlıklı bir yaşam için dengeli olarak böylesi sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerekir. Vücudun birçok farklı vitamin ve mineral ile beraber yağ çeşitlerine ihtiyacı vardır. Özellikle doğal besin kaynaklarında belli oranda yararlı yağ depoları bulunur. Bu besin kaynakları bilinmeli ve dengeli şekilde tüketilmelidir.

Uzm. Dyt. Aslıhan Altuntaş, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programında kilo verirken yağ yakmanıza yardımcı olacak besinleri anlattı...

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