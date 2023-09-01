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Galatasaray'a Ramos transferinde sürpriz rakip

Galatasaray'a Ramos transferinde sürpriz rakip

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İspanyol savunmacı Sergio Ramos'un, Al Ittihad ile görüşme halinde olduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Transferde adı Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Ramos'un Real Madrid'de yıllarca birlikte top koşturduğu Benzeman'nın formasını giydiği Al Ittihad, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.

Suudi kulübünün kadrosunda Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

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