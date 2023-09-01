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Niğde'de polis ekiplerinden makaron operasyonu! 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Niğde'de polis ekiplerinden makaron operasyonu! 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Niğde Ulukışla'da polis ekiplerinin şüpheli bir tıra gerçekleştirdiği operasyonda 2 tırda gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ulukışla ilçesinde otoyolda 2 tır şüphe üzerine durduruldu.

Tırlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 7 milyon 550 bin adet makaron ele geçirildi. İki aracın sürücüsü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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