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Samsun'da para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 kişi yaralandı!

Samsun'da para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 kişi yaralandı!

Samsun'da içi 33 poşet banknot dolu olan para nakil aracı, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, nakil aracındaki paralar da başka araçla olay yerinden taşındı.

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Kaza, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için durakta yavaşlayan Petköy-Samsun merkez güzergahındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait 55 AGK 225 plakalı halk otobüsüne, aynı güzergahta seyreden 34 FMN 925 plakalı para nakil aracı arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile para nakil aracının sağ ön bölgesinde ağır hasar meydana geldi.

Kazada nakil aracının şoförü Ümit Zorlu ve yanındaki güvenlik görevlisi Fevzi Korkut ile halk otobüsündeki yolcular Emine Uyan ile Etiyopya uyruklu Zellalem Ayelke yaralandı. Genel sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Para nakil aracındaki 33 poşet banknot başka araca nakledildi

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından para nakil aracının kapısı polis kontrolünde açıldı. Kaza yerine gelen firma yetkilileri, kaza yapan nakil aracındaki banknot poşetlerini sayarak çuvala koydular. 33 adet poşet içerisinde bulunan paralar, başka bir para nakil aracına konularak, gitmesi gereken yere götürüldü.

Kaza sonrası tek şeridi trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar çift taraflı olarak işlemeye devam etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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