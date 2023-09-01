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Müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti!

Müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante, Chester bölgesindeki hapishaneden kaçtı.

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BBC'nin haberine göre, Chester Hapishanesi Müdür Vekili Howard Holland, geçen hafta eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Cavalcante'nin, hapishaneden firar ettiğini belirtti.

Hapishanenin 9 kilometre çevresinde yaşayan vatandaşlar, mahkumun kaçtığından haberdar edilirken yetkililer, arama köpekleri, insansız hava araçları ve helikopterlerle suçluyu aramaya başladı.

Chester Bölge Savcısı Deb Ryan, suçluyla karşılaşılması halinde kendisine yaklaşılmamasının ve 911'in aranmasının önemini vurguladı.

Ryan, "eski çete üyesi" Cavalcante'nin 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisini paylaştı.

Cavalte'nin yakalanması için 10 bin dolar ödül

ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve yerel yetkililer, Cavalcante'nin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiyi vereceklere 10 bin dolarlık para ödülü teklif etti.

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınmıştı.

Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre Cavalcante, eski kız arkadaşı Brandao'yu, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

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