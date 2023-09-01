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Bursa'da feci kaza! Yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü!

Bursa'da feci kaza! Yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Bursa-Çanakkale kara yolunda seyreden Ozan Bekdemir (26) idaresindeki 34 AL 163 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey çıkışı mevkisinde kontrolden çıktı.

Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç, otoyol sonu çıkış levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Sürücü Bekdemir, ön tarafı parçalanarak hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Bekdemir'in cesedi araçtan çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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