BIST 7.990
DOLAR 26,71
EURO 29,01
ALTIN 1.671,96
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 117 milyar 299 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 11'inci haftaya taşındı.

Abone ol

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 338 milyon dolar azalışla 75 milyar 955 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 18 Ağustos'ta 76 milyar 293 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 561 milyon dolar artarak 40 milyar 783 milyon dolardan 41 milyar 344 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 117 milyar 76 milyon dolardan 117 milyar 299 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 11'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 25 Ağustos itibarıyla 117,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,8 milyar dolara ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çağrı: Adana Mutabakatı'na dönün!
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çağrı: Adana Mutabakatı'na dönün!
Sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
Sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı
Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı
Kandil ve Asos'a hava harekatı! MSB duyurdu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Kandil ve Asos'a hava harekatı! MSB duyurdu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Setur Marinas tüm marinalarında yat acenteliği hizmetleri veriyor
Setur Marinas tüm marinalarında yat acenteliği hizmetleri veriyor