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Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı

Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ağlar denize atıldı. Bu sene bolca avlanması beklenen hamsi, kilosu 100 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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Eskişehirli balıkçı Emre Yavuz, vatandaşın bu sene hamsiye doyacağını söyledi. Yavuz; “Hamsi patlaması var denizde. Eskişehirli ıspanaktan ucuz olacak vatandaş kışın balık yiyecek. Bu yıl hamsi yılı” dedi.

Balıkçı esnafı Battal Coşkun ise sezonun bereketli başladığını söyledi. Coşkun; “Bu sene hamsi, palamut ve çinekopta bolluk olacak. Sardalya Çanakkale’den, hamsi Karadeniz. Sezona bereketli başladık. Geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı. Vatandaşlarımız buyursunlar gelsinler fiyatlarımız güzel. Hamsi 100 lira şu an, geçen sene de zaten 80 liraydı. Şu an Sardalya 90 lira, ufak sardalya 50 lira. Çupra ve levrek 170 lira kilosu. Geçen yıla göre biraz zayıf başladık, geçen sene çeşit daha çoktu. Her sene bu böyledir. Her sene bir hafta zorlar, ama bir hafta sonra hem fiyatlarda düşme başlayacak hem bolluk olacak.” dedi.

En uygunu hamsi

Fatma Erçetin isimli bir vatandaş ise fiyatından dolayı hamsiye yöneldiklerini belirtti. Erçetin; “Şu anda 100 lira çok uygun ete göre, pahalı ama ete göre ucuz. Normal şartlarda her hafta tüketirdik ama bu gidişle çok zor. Her hafta 100 lira emekliler için bütçeyi zorlar. En uygun hamsi olduğu için mecburen hamsi alıyoruz.” şeklinde konuştu.

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