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Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya Manavgat'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan yüklü kamyon devrildi. Devrilen kamyon park halindeki arazöz ve otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi sınırları içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre D-687 Antalya-Konya yeni yolda Beydiğin Mahallesi istikametinden Konya Derebucak istikametine seyir halindeki Mehmet Sipahioğlu’nun kullandığı 03 LG 580 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

Hızını alamayan ve sürüklenen kamyon yol kenarında park halinde bulunan 07 L 6620 plakalı arazöz ve 07 LP 054 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Sipahioğlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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