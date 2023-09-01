Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'salgın' açıklaması!

Bazı şehirlerde aynı şikayetler ile hastanelere başvuran kişi sayısında artış olduğu görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın iddialarına yönelik konuştu. Koca, "Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u valilikte ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Kuduz aşısıyla ilgili bir sorunumuz yok, vakalarda artış bulunmuyor"

Piyasada kuduz aşısının bulunamadığı ve kuduz vakalarının görülme sıklığının arttığına ilişkin iddialara yönelik soru üzerine Koca, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı, diğer iki aşı da Hepatit A ve su çiçeği. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

"Genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil"

Koca, bazı şehirlerde ishal, kusma şikayetlerinde artış olduğuna yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, hastalığın kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil."

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Koca, e-Reçete sistemine 5 dil eklenmesi üzerine gündeme gelen siyasi tartışmaların anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını öncelikle çiziyorum. Yapılmak istenen şudur, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızlı ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetesinin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Birileri konuyu bir yerlere çekmek istiyor, varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir."

"Merdiven altı uygulamaların tepesinde olacağız"

Koca, kendilerini doktor olarak tanıtan kişilerce, "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde yapılan estetik operasyonların önünü geçmek için bir çalışma yürütülüp yürütülmediği sorusuna karşılık, şu bilgileri paylaştı:

"Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum, özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak bir yanlış veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz."