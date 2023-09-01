Sakarya'da ilginç kaza! Makas atan tır sürücüsü agaca çarptı, çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
Sakarya Serdivan'da makas atarken kontrolünü kaybeden tır sürücüsü ağaca çarptı. Meydana gelen kazadan sonra çarptığı ağaca çarpan tır şoförü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.Abone ol
Kaza, D-100 Karayolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı uyruklu M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı.
Tır ağaca çarparak durabilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören tırın sürücüsü, devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.