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Yavaş yavaş kuruyor 70 günlük su kaldı! Belediye başkanı duyurdu

Yavaş yavaş kuruyor 70 günlük su kaldı! Belediye başkanı duyurdu

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’nda 70 günlük su kaldığını söyledi.

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 4 Eylül Barajı'nın geçtiğimiz yıl doluluk oranının sıfıra indiğine değinen Başkan Bilgin, barajdaki doluluk oranın yüzde 12 olduğunu ifade ederek, Eylül ayından sondan Pusat-Özen barajından su takviyesinin yapılacağını belirtti.

Bilgin, kenttin 60-70 günlük suyunun kaldığından bahsederek, “4 Eylül barajında fazla su yok, önümüzde 60-70 günlük bir su var. Çok yağmur yağdığı için barajın dolduğuna dair bir algı var. Maalesef 4 Eylül Barajı çok yağan yağmurların neticesinde yüzde 12 doluluk oranına ulaştı, geçen yıl sıfırdı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat-Özen barajından su vermeye başlayacağız. 4 Eylül barajında ölü alana inmeden bağlantıyı yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de inşallah yeni bağlanacak hat ile 4 Eylül Barajını gereken seviyeye kadar besleyeceğiz hem de Beydilli barajından gelecek hatla birlikte o bağlantıyı yaparsak uzun vadede sorun yaşamayız” diye konuştu.

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