Komşusunu tehdit ettiği el bombaları gerçek çıktı! Şanlıurfa'da bir kadının evinden 2 el bombası çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşularını el bombasıyla tehdit eden bir kadının evinde polis ekiplerinin yaptığı aramayla 2 adet el bombası bulundu.Abone ol
İlçenin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.