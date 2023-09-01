BIST 8.005
DOLAR 26,72
EURO 28,98
ALTIN 1.669,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Komşusunu tehdit ettiği el bombaları gerçek çıktı! Şanlıurfa'da bir kadının evinden 2 el bombası çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşusunu tehdit ettiği el bombaları gerçek çıktı! Şanlıurfa'da bir kadının evinden 2 el bombası çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşularını el bombasıyla tehdit eden bir kadının evinde polis ekiplerinin yaptığı aramayla 2 adet el bombası bulundu.

Abone ol

İlçenin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.

R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Çiftin Esra Erol'un programında da tartıştığı ortaya çıktı
Bursa'da eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Çiftin Esra Erol'un programında da tartıştığı ortaya çıktı
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Türkiye ile BAE arasında akademik işbirliği! İmzalar atıldı!
Türkiye ile BAE arasında akademik işbirliği! İmzalar atıldı!
Balıkesir'de kadınların tartışması aile kavgasına döndü! Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de kadınların tartışması aile kavgasına döndü! Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Hacıbektaş'ta inşa edilecek külliyenin temeli atılıyor! Bahçeli bağışlamıştı
Hacıbektaş'ta inşa edilecek külliyenin temeli atılıyor! Bahçeli bağışlamıştı
Altay Bayındır gözyaşlarına boğuldu! Başkan Ali Koç: Hiçbir mecburiyeti yokken...
Altay Bayındır gözyaşlarına boğuldu! Başkan Ali Koç: Hiçbir mecburiyeti yokken...
Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!
Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!
Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!
Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı!
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı!
Mangal yaparken ailesini katledip intihar etti! O şahsın cenazesini alan olmadı
Mangal yaparken ailesini katledip intihar etti! O şahsın cenazesini alan olmadı