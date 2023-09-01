Mangal yaparken ailesini katledip intihar etti! O şahsın cenazesini alan olmadı

ADANA'da yemeğe çağırdığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldürüp, annesi, yengesi ve bir yeğenini de yaraladıktan sonra intihar eden şahsın cenazesini alan olmadı. Şahsın yasal süre dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, çıkan tartışmada annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) bahçede mangal yaptıkları sırada tabancayla ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybederken, yaralı diğer aile fertleri çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öldürülen Burak Yalçınkaya ve öldürülen kızı Yağmur Yalçınkaya (Alt sağdaki)

Yaralılardan Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı.

Yalçınkaya ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Şahsın yasal süre dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.