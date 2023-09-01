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Uyuşturucuyu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı! Saman balyalarının arasından 279 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı! Saman balyalarının arasından 279 kilo uyuşturucu çıktı

Mersin'de narkotik polis ekiplerinin otoban girişinde durdurulan saman yüklü bir tırda yaptığı aramada çuvallarının arasına gizlenmiş 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Adana-Mersin Otobanı uygulama noktasında önlem alan ekipler, saman yüklü bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada saman balyaları arasına gizlenmiş 348 paket halinde 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpü içerisine zulalanmış 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.  Olayla ilgili M.B. adlı şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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