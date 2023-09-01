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Trabzon'da ana isale hattı patladı! Tazyikli su asfaltı deldi!

Trabzon'da ana isale hattı patladı! Tazyikli su asfaltı deldi!

TRABZON'un ORTAHİSAR ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu şehre içme suyu verilemiyor.

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İlçeye bağlı 2 Nolu Bostancı Mahallesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza sonucunda tazyikli su asfaltı deldi.

Patlamanın etkisiyle oluşan çukurda biriken su, yolun alt bölümündeki Değirmendere Deresi'ne döküldü.

İlgili kurumların ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle civardaki 5 mahalleye akşam saatlerine kadar su verilemeyeceği bildirildi.

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