Altın fiyatları yükseliyor mu? 1 Eylül 2023 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Altın haftanın son işlem gününde ne kadardan alıcı buluyor? Yükseliş mi var düşüş mü? İşte altın piyasasında son durum...Abone ol
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.664 liradan tamamladı.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.
Dün, günü yüzde 0,1 azalışla 1.940 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.943 dolardan işlem görüyor.