Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
ADANA'dan kaza haberi geldi. Tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.Abone ol
Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.