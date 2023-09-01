Adana'da narkotik köpekli aramada 58 kilo esrar ele geçirildi!

Adana'da narkotik polis ekiplerinin narkotik köpeği Tinga ile bir araca gerçekleştirdiği aramada 58 kilo esrar ele geçirildi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir panelvanı, uygulama noktasında durdurup, narkotik detektör köpeği ‘Tinga’ ile arama yaptı.

Tinga’nın, panelvanın bagajındaki mobilyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Tolga U. (41), gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Tolga U., ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul edip, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.