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Ankara'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 258 bin liralık kaçak sigara, tütün ve etil alkol ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bir iş yeri ve araçta 300 paket bandrolsüz sigara, 25 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 5 paket yabancı bandrollü sarmalık tütün, 47 adet elektronik sigara, 27 adet elektronik sigara cihazı likiti, 25 adet gümrük kaçağı puro, 440 litre (88 bidon) etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin değerinin ise 258 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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