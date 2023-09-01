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İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlçede salgın alarmı! Hepsinde aynı şikayet var acil servis doldu taştı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yetkililer, ‘salgın’ riskine karşı harekete geçti.

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Son günlerde Besni ilçesinde artan bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayeti 30 Ağustos tarihinde zirve yaptı. Hastaneye binin üzerinde kişi aynı şikayetle başvurdu. Hastanede uzun süren kuyruklar oluşurken, ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilirken, daha fazla semptom gösteren hastalara ise serum takıldı. Bunun üzerine yetkililer, ‘salgın’ riskine karşı harekete geçti.

Vakaların içme suyu kaynaklı olabileceği üzerine şehir içme suyu şebekesinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

Besni Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “Son zamanlarda ilçe devlet hastanemizde artan salgın şikayetlerinden ötürü içme suyumuz ile alakalı yapılan yorumlara cevaben İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde içme suyumuz ile alakalı herhangi bir durumun olmadığı, salgınla ilgili herhangi bir bağlantı veya bulaş riski bulunmadığını açıklamaz istiyorum. İçme suyu tedariki, arıtma ve dağıtım süreçleri sıkı denetim altındadır. Hijyen standartlarına sıkı sıkıya uyulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Besni Kaymakamlığı ise çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

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